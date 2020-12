Simmern

Die abgebrochene Fußballsaison im Rückspiegel, die bald beginnende Spielzeit im Fokus: Wir sprachen mit den Trainern der Vereine, die in der „Corona-Saison“ überkreislich agiert haben, über das, was gewesen ist, und das, was kommen wird. Heute: Peter Ritter, der Trainer des SV Oberwesel. Der SVO beendete die Abbruchsaison als Tabellenzweiter in der Bezirksliga und toppte das Ergebnis in der Vorsaison (Platz drei). Nun gehen die Oberweseler eine Spielgemeinschaft mit dem Südwest-Klub Spvgg Viertäler ein. Viele sehen die neue SG Viertäler Oberwesel in der kommenden Saison als Titelkandidaten an.