Erst einmal hat Tabellenführer Cosmos Koblenz in der Fußball-Bezirksliga Mitte beim 1:2 am zweiten Spieltag gegen Ata Urmitz verloren. Kassiert der haushohe Aufstiegsfavorit Cosmos am Sonntag in Winzberg bei der SG Viertäler Oberwesel die zweite Saisonpleite?