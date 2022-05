Personalmangel: Masburg muss gegen Cosmos passen

„Wir haben mit Cosmos telefoniert und beim Staffelleiter die Partie wegen Spielermangels abgesagt“, berichtet Masburgs Vorsitzender Manfred Krämer. Unter anderem wäre auch Spielertrainer Matthias Bender ausgefallen, da er mit Fieber flach lag. „Wir hatten zwölf Ausfälle“, sagt Krämer, „fünf Spieler aus der Zweiten hätten in der Startelf gestanden, davon haben am Sonntagmorgen noch drei abgesagt, damit hatten wir nur noch neun Spieler, wir mussten kurzfristig reagieren.“ Staffelleiter Vinzenz Klein sagt: „Ich wurde von Masburg um kurz nach 12 informiert, ich leite die Sache jetzt an die Spruchkammer weiter.“ Klein greift nicht voraus, aber eine Wertung der Partie für Cosmos ist wahrscheinlich. mb