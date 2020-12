Oberwesel

Eine verbandsübergreifende Fußball-Spielgemeinschaft hat es lange nicht mehr gegeben: Nun machen zwei Vereine aus dem Fußballverband Rheinland (FVR) und dem Südwestdeutschen Fußballverband (SWFV) gemeinsame Sache. Der SV Oberwesel aus dem Fußballkreis Hunsrück/Mosel und die Spvgg Viertäler aus dem Fußballkreis Mainz-Bingen gehen ab der neuen Saison eine Partnerschaft ein. Die SG Viertäler Oberwesel wird im Rheinland an den Start gehen und die „Plätze“ der beiden Mannschaften des SV Oberwesel in der Bezirksliga Mitte und in der Kreisliga B Süd einnehmen.