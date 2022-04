In der Fußball-Bezirksliga Mitte steht der Freitagabend hoch im Kurs, drei der insgesamt acht Spiele gehen bereits heute Abend über die Bühne. Auch die SF Höhr-Grenzhausen wollen nach Möglichkeit mit drei Punkten mehr auf der Habenseite entspannt in den Mai tanzen. „Natürlich ist das unser Plan, die Punkte hier bei uns zu behalten“, sagt Trainer Stephan Roll vor dem Heimspiel gegen den Drittletzten TuS Rheinböllen (Fr., 20 Uhr, Rasenplatz Am Flürchen), in das sein Team als Favorit geht.