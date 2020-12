Oberzissen

Mit einem Punktgewinn dank der Nullnummer bei der SG Müden/Moselkern/Treis-Karden am siebten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Mitte hat der SV Oberzissen seinen Negativlauf gestoppt. Nach zuvor vier Pflichtspielniederlagen in Folge holte die Mannschaft von Tobias Dedenbach und Eike Mund auch ihren siebten Zähler in der laufenden Saison auf fremdem Platz.