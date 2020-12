Oberzissen

Wie schon beim zurückliegenden Auswärtsspiel vor zwei Wochen bei der SG Müden in Treis-Karden (0:0) gastiert der SV Oberzissen auch am neunten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga-Mitte an der Mosel. Dieses Mal geht es am Sonntag (15 Uhr) zur SpvGG Cochem, die bislang eine sehr gute Saison spielt.