Oberzissen

Es läuft derzeit nicht rund beim SV Oberzissen. Unter der Woche musste der Aufsteiger in der zweiten Runde des Rheinlandpokals im Bezirksligaduell mit dem FV Rübenach die vierte Pflichtspielpleite in Serie hinnehmen. Nun wartet im Ligaalltag am Sonntag (15 Uhr) ein Gastspiel bei der SG Müden/Moselkern/Treis-Karden auf den Tabellenzehnten.