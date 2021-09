Am sechsten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Mitte ist dem SV Oberzissen ein echter Befreiungsschlag gelungen. Zuvor noch sieglos, gewann die Mannschaft von Eike Mund und Sebastian Friedsam nun hochverdient mit 5:0 (1:0) gegen den zuvor noch ungeschlagenen FV Rheingold Rübenach. Der erste Saisonsieg war gleichbedeutend mit dem ersten Heimsieg des SVO in der Bezirksliga überhaupt.