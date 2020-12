Oberwinter

Der TuS Oberwinter kam Anfang September als formstärkste Mannschaft der Bezirksliga Mitte aus der langen fußballfreien Zeit. Sieben Siege in Serie in der Liga zum Start, zwei Erfolge in den ersten beiden Runden des Rheinlandpokals – es lief einfach rund beim TuS unter Trainer Cornel Hirt.