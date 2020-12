Oberzissen

270 Zuschauer wollte am Mittwochabend das Rhein/Ahr-Derby in der Fußball-Bezirksliga Mitte sehen, in dem Aufsteiger SV Oberzissen (in Weiß) den TuS Oberwinter forderte. Dabei behielt der Favorit aus Oberwinter mit 2:0 (0:0) die Oberhand.