In der Fußball-Bezirksliga Mitte will der TuS Oberwinter seinen Heimnimbus wahren. Auf der Bandorfer Höhe ist die Elf von Trainer Cornel Hirt in dieser Spielzeit noch ungeschlagen, und dies soll auch am Sonntag (15 Uhr) im Heimspiel gegen den FV Rübenach so bleiben.