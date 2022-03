Zwischen der 18. und 40. Minute sind die 150 Zuschauer auf der Elztaler Alm in Gering-Kollig voll auf ihre Kosten gekommen, in den 22 Minuten fielen alle fünf Treffer in der Partie der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen der SG Maifeld-Elztal und der SG Viertäler Oberwesel. Die Gäste vom Rhein durften in der Zeit nur zweimal jubeln und zogen beim 2:3 den Kürzeren.