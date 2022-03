Nach zwei Unentschieden mit späten Gegentoren hat die SG Viertäler Oberwesel den ersten Sieg in 2022 in der Fußball-Bezirksliga Mitte eingefahren: Das Team von Peter Ritter schlug in Winzberg vor nur 40 Zuschauern den SV Oberzissen mit 2:0 (2:0) – und das ohne Ritter.