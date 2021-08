Fußball-Bezirksligist SV Oberzissen muss weiter auf den ersten Heimsieg warten. Dabei war man diesmal so nah dran: Gegen die SG Viertäler Oberwesel, die ebenso wie die Schützlinge von SV-Spielertrainer Eike Mund nach der Niederlage zum Saisonauftakt auf Wiedergutmachung aus war, lag der SVO drei Mal in Führung, musste sich am Ende aber mit einem 3:3 (1:1) und damit dem ersten Zähler in dieser Saison begnügen.