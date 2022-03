Dank einer eindrucksvollen ersten Hälfte in Winzberg hat Cosmos Koblenz die Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga Mitte behauptet: Cosmos führte nach 45 Minuten mit 4:0 bei der SG Viertäler Oberwesel. Am Ende wurde es noch mal eng, Oberwesel kam auf 2:4 heran, Torjäger Hendrik Hillen machte mit seinem dritten Treffer in der 87. Minute den Deckel drauf auf den 5:2-Auswärtssieg von Cosmos.