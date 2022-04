Oberwesel: Lehrés frühes Tor reicht beim 1:0 gegen Vordereifel

Mit einem knappen 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen die SG Vordereifel verabschiedete sich die SG Viertäler Oberwesel für diese Saison der Bezirksliga Mitte aus Winzberg, die restlichen Partien finden im Rhinelanderstadion in Oberwesel statt. Durch ein frühes Tor von Johannes Lehré festigte Oberwesel den fünften Tabellenplatz in der Zielkurve der Spielzeit. Die Gäste, die Oberwesel mit einem Sieg hätten einholen können, so aber Achter bleiben, waren bei herrlichem Fußballwetter spielerisch ebenbürtig, vor dem Tor aber zu ungefährlich.