Die SG Viertäler Oberwesel hat den fünften Tabellenplatz in der Fußball-Bezirksliga Mitte erobert und will diesen nicht mehr hergeben. Fünf Punkte beträgt der Vorsprung auf die direkten Verfolger SG Vordereifel (6.) und Spvgg Cochem (7.). Am Samstag (19 Uhr) kann Oberwesel in Cochem den fünften Tabellenplatz festigen.