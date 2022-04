Momentan ist die SG Viertäler Oberwesel Tabellenfünfter in der Fußball-Bezirksliga Mitte und kann diesen Platz mit einem Heimsieg in Winzberg am Ostersonntag (15 Uhr) gegen den Achten SG Vordereifel festigen. Allerdings liegen die Gäste aus Kaisersesch, Müllenbach, Laubach und Leienkaul nur zwei Zähler hinter Viertäler. Im ungünstigsten Fall droht Oberwesel bei einer Niederlage der Absturz auf Rang sieben.