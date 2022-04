Für die SG Viertäler Oberwesel geht es in der Fußball-Bezirksliga Mitte mit einer englischen Woche weiter. Und nach dem 1:0-Heimsieg gegen die SG Vordereifel geht es gegen ein weiteres Team aus der Eifel: Die Elf von Trainer Peter Ritter ist am Mittwoch um 20 Uhr auf dem Kunstrasen in Kaisersesch zu Gast. Dorthin weichen die abstiegsgefährdeten Masburger aus, da es auf dem heimischen Rasen kein Flutlicht gibt.