Cosmos Koblenz hat gewankt, ist aber nicht gefallen: Der Titelfavorit in der Fußball-Bezirksliga Mitte schlug die SG Viertäler Oberwesel knapp, aber verdient mit 2:1 (2:0). Am Ende wurde es für die Koblenzer in ihrer Heimstätte Weißenthurm noch einmal richtig eng nach dem Anschlusstreffer von Viertäler-Joker Andreas Dalgaard (65.) und einer Roten Karte für Cosmos-Joker Ben Gasser (78.).