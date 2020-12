Cochem

Die abgebrochene Fußballsaison im Rückspiegel, die bald beginnende Spielzeit im Fokus: Wir sprachen mit den Trainern der Vereine, die in der „Corona-Saison“ überkreislich agiert haben, über das, was gewesen ist, und das, was kommen wird. Heute: Andreas Oberreiter, Spielertrainer der SG Müden/Moselkern/Treis-Karden. Die Moselaner beendeten die Abbruchsaison in der Bezirksliga Mitte als Tabellenelfter und waren damit hinter der Spvgg Cochem (6.) und der SG Vordereifel (10.) schwächstes COC-Team.