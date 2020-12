Simmern

Gestern hätte der elfte Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Mitte angestanden. Aber all' das ist bekanntlich schon längst wieder Makulatur, denn der Spielbetrieb ruht wieder bis auf Weiteres. Im November ist Fußballverbot – die wenigsten glauben dran, dass der Ball noch einmal rollt in diesem Jahr. Wir haben bei den vier Trainern der Rhein-Hunsrückern Bezirksliga-Vereine nachgefragt, wie sie die aktuelle Situation sehen und die Zukunft einschätzen.