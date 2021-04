Müden

Noch ein Neuer für die SG Müden/Moselkern/Treis-Karden

Fußball-Bezirksligist SG Müden/Moselkern/Treis-Karden hat nach dem lange verletzten Defensivmann Dario Cialdella (von Liga- und Lokalrivale Spvgg Cochem) in Tim Groenenberg einen weiteren Akteur verpflichtet. Der 20-jährige Offensivmann hat in den vergangenen beiden Abbruch-Spielzeiten für die SG Elztal Gering-Kollig gespielt, die ebenfalls ein Liga- und Lokalrivale der Müdener sind. Groenenberg wohnt in Lehmen und wurde in der Jugend bei der JSG Löf und auch bei Rot-Weiß Koblenz ausgebildet.