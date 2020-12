Cochem

Die abgebrochene Fußballsaison im Rückspiegel, die bald beginnende Spielzeit im Fokus: Wir sprachen mit den Trainern der Vereine, die in der „Corona-Saison“ überkreislich agiert haben, über das, was gewesen ist, und das, was kommen wird. Heute: Nikolai Foroutan, der Trainer des Spvgg Cochem. Die Cochemer gaben als Aufsteiger eine sehr gute Figur ab und beendeten die „Abbruchsaison“ als Tabellensechster und damit vor den Lokalrivalen SG Vordereifel (10.) und SG Müden/Moselkern/ Treis-Karden (11.).