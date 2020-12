Höhr-Grenzhausen

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge hatten sich die SF Höhr-Grenzhausen gerade erst ein bisschen freigeschwommen in der Fußball-Bezirksliga Mitte, da setzte es am Freitagabend auch schon den nächsten Dämpfer. Der SG Mülheim-Kärlich II musste sich der Aufsteiger vor 130 Zuschauern nach schwacher Leistung mit 0:4 (0:2) geschlagen geben.