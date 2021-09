Eine Woche nach dem imposanten 5:0-Befreiungsschlag gegen den FV Rheingold Rübenach wartet auf den SV Oberzissen das nächste wichtige Spiel. An der Mosel gastiert die Mannschaft von Eike Mund und Sebastian Friedsam am Sonntagnachmittag (15 Uhr) bei einem Kontrahenten, für den es ähnlich wie für den SVO zuallererst darum geht, in der Klasse zu bleiben: die SG Müden/Moselkern/Treis-Karden.