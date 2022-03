Die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal bleibt in der Fußball-Bezirksliga Mitte nicht nur ihrem Vier-Tore-Schnitt pro Spiel treu, sie hat auch einen neuen Vereinsrekord aufgestellt: Der 4:0-Auswärtserfolg beim SV Oberzissen war der siebte Sieg in Serie, so viele gab es für die SG noch nie am Stück. Liebshausen überholte damit Oberwinter und ist wieder Dritter in der Tabelle.