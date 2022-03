Zwei Spiele, zwei Unentschieden – so lautetet die bisherige Bilanz in diesem Jahr für die SF Höhr-Grenzhausen in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Das ist nicht schlecht, doch für die Trainer Stephan Roll und Anton Grasmik ist jetzt der nächste Schritt fällig, wenn es am Samstag (15.30 Uhr) im Moorsbergstadion gegen den Vorletzten SV Masburg geht, der zuletzt gegen Immendorf chancenlos war (0:4) und davor in Hausbay punktete (2:2).