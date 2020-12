Oberwinter

Nach sieben Siegen in Serie hat der Lauf des TuS Oberwinter in der Fußball-Bezirksliga Mitte ein jähes Ende gefunden. Beim FV Rübenach unterlag die Elf von Trainer Cornel Hirt nach schwacher Vorstellung mit 1:2, sie musste sogleich auch die Tabellenführung wieder abgeben an den TuS Immendorf, der nun um einen Punkt besser gestellt ist. Im Heimspiel gegen den Tabellensiebten TuS Rheinböllen wollen die Oberwinterer nun am Sonntag (15 Uhr) wieder zurück in die Erfolgsspur.