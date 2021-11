Am 14. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Mitte hat der TuS Oberwinter den siebten Sieg in Serie eingefahren. Er bleibt somit in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Auf dem heimischen Kunstrasenplatz wurde die Mannschaft von Trainer Cornel Hirt im Duell mit der Rheinlandligareserve der SG Mülheim-Kärlich ihrer Favoritenrolle gerecht und siegte trotz einer wackeligen Schlussphase verdient mit 3:1 (2:0).