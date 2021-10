Fünf Tage nach der 1:8-Schmach von Oberwinter haben die Fußballer der SF Höhr-Grenzhausen um Kapitän Christian Schauer (Foto) in der Bezirksliga Mitte die Chance, Wiedergutmachung zu betreiben. „Nach der desolaten Leistung letzte Woche erwarten wir ein anderes Auftreten von der Mannschaft“, betont Trainer Stephan Roll vor dem Heimspiel gegen den FC Cosmos Koblenz am heutigen Freitag (19.30 Uhr, Rasenplatz am Flürchen).