Immendorf

Das war ein Auftakt nach Maß für den TuS Immendorf in der Fußball-Bezirksliga Mitte: Die Immendorfer gewannen ihr Heimspiel gegen die SG Elztal mit 3:0 (0:0). Die 100 Besucher sahen zwar keine Glanzleistung der Gastgeber, aber am Ende ging der Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung.