Koblenz

In der Fußball-Bezirksliga Mitte steht am Wochenende der vierte Spieltag auf dem Programm. Unter anderem gibt der Tabellenführer TuS Oberwinter sein Gastspiel bei der SG Mülheim-Kärlich II. Den Abschluss des Spieltags bestreitet der FV Rübenach am Sonntag um 16.30 Uhr mit dem Heimspiel gegen die Spvgg Cochem.