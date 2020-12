Gering-Kollig

Ersatzgeschwächt angereist, mit noch einem Mann weniger abgereist: Die SG Müden/Treis-Karden/Moselkern hat in der Fußball-Bezirksliga Mitte nicht nur die Partie am Freitagabend bei der SG Elztal auf der Alm in Gering-Kollig mit 0:1 durch einen Treffer von Nicolay Koch nach 67 Minuten verloren, sondern auch Routinier Martin Ibald, normalerweise in der Zweiten aktiv, der kurz vor Schluss Gelb-Rot sah und damit kommende Woche weder der Ersten noch der Zweiten helfen kann, da die schon am Freitag spielt.