Moselkern

Es ist der dritte Anlauf, um diese Partie der Fußball-Bezirksliga Mitte über die Bühne zu bringen: Der Elfte SG Moselkern/Treis-Karden/Müden ist am Mittwochabend um 20 Uhr beim Zwölften SG Elztal in Gering-Kollig zu Gast. Zweimal wurde die Partie im November bereits abgesagt wegen Unbespielbarkeit des Rasens auf der Gering-Kolliger Alm. Und dieses Mal? Es soll gespielt werden, auch wenn der Platz ziemlich in Mitleidenschaft gezogen sein dürfte nach dem kurzfristigen Wintereinbruch Ende vergangener Woche, dem der Start nach der Winterpause der Elztaler zu Hause gegen Hausbay zum Opfer gefallen war.