Simmern

Null-Punkte-Aufsteiger kommen am Sonntag nach Mörschbach und nach Oberwesel: Für die SG „ALM“ und die SGVO sollten am vierten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte Heimsiege auf jeden Fall drin sein. Schwierig wird es für den TuS Rheinböllen, der am Sonntag bei der noch ungeschlagenen SG Vordereifel antreten muss.