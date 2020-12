Mörschbach: Stoffel folgt auf Kühnreich

Mörschbach

Der Nachfolger von Patrick Kühnreich beim Fußball-Bezirksligisten SG Mörschbach/ Liebshausen/Argenthal ist gefunden: Es wird der 26-jährige Sven Stoffel, der aus Halsenbach stammt, derzeit bis Sommer 2021 sein Referendariat in Neustadt an der Weinstraße absolviert und in Deidesheim eine Wohnung hat. Stoffel ist aktuell Co-Trainer bei der U16 des 1. FC Kaiserslautern und war von 2014 bis Sommer 2020 beim JFV Rhein-Hunsrück bis hin zur Regionalliga tätig. Der Trainerposten bei Mörschbach ist der erste im Seniorenbereich, im Sommer soll es losgehen. Kühnreich wechselt bekanntlich zum Rheinlandligisten FC Metternich, das ist seit Mitte November endgültig fix.