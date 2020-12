Mörschbach lässt beim 2:1 viele Chancen liegen

Mörschbach

Als Erik Milz in der ersten Minute der Nachspielzeit beim Tritt gegen den Ball ausrutschte und den Elfmeter deutlich neben das Tor setzte, spiegelte er mit einer Aktion das gesamte Spiel seiner SG Mörschbach/Liebshausen/Argenthal wider. Die Mannschaft erarbeitete sich in der Partie der Fußball-Bezirksliga Mitte gegen die SG Elztal Gering-Kollig zahlreiche beste Möglichkeiten, siegte am Ende aber nur mit 2:1 (0:1). Und irgendwie wartete man vor und nach dem verschossenen Elfmeter eigentlich nur darauf, dass sich dieses Auslassen hochkarätigster Chancen rächen würde – und die Gäste noch zum Ausgleich kämen. Dass dies nicht der Fall war, lag zum einen daran, dass Elztal es im Angriffsspiel an Präzision vermissen ließ, aber auch daran, dass Mörschbach konsequent und sicher verteidigte. Zumindest in Hälfte zwei und nach einer taktischen Umstellung.