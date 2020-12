Mörschbach

In der Fußball-Bezirksliga schlug die SG Mörschbach/Liebshausen/Argenthal zu Hause die SG Müden/Treis-Karden/Moselkern verdient 4:3 (3:1). Der Dreier war der dritte Sieg in Serie für die Hausherren. In der munteren Partie netzten Daniel Römer und Erik Milz für Mörschbach doppelt. Die Hunsrücker bleiben im Tableau mit zwölf Punkten Sechster, Müdens Blick geht als 13. mit fünf Zählern nun eher nach unten.