Der TuS Oberwinter hat mit einem klaren 6:0 (2:0)-Sieg im Nachholspiel gegen die SG Treis-Karden/Müden/Moselkern seine Erfolgsserie in der Fußball-Bezirksliga Mitte ausgebaut. Die Elf von Trainer Cornel Hirt gewann ihr sechstes Spiel in Serie mit dabei erzielten 29 Toren und hat nun wieder direkten Kontakt zur Tabellenspitze. Am Sonntag (16.15 Uhr) wartet nun zum Abschluss der englischen Woche die nächste Heimaufgabe. Auf der Bandorfer Höhe gastiert die Oberligareserve der SG Mülheim-Kärlich.