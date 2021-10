Lokalderby Eifel gegen Mosel in der Fußball-Bezirksliga Mitte: Die SG Vordereifel hatte die Spvgg Cochem zu Gast auf dem Laubacher Rasen und der Gastgeber gewann die Partie dank dreier Tore von Lukas Mey mit 3:0 (1:0). Aber was war das bei windig, nassem Wetter nur für ein Derby, das der Gast ab der 38. Minute in Unterzahl bestreiten musste. Rachad Moussa Adamou hatte nach zwei Foulspielen die Gelb-Rote Karte gesehen. Zudem kassierte Cochem zwei seiner drei Gegentore vom Elfmeterpunkt.