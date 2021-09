Nachholspiel in der Fußball-Bezirksliga Mitte: Auf dem Kunstrasen in Kaisersesch empfängt am Mittwoch um 20 Uhr der SV Masburg die SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach. „Das ist definitiv ein wichtiges Spiel“, sagt Masburgs Spielertrainer Matthias Bender: „Ich denke, die Hausbayer werden auch wissen, worum es geht.“