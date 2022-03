Da das Derby in der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen der Spvgg Cochem und der SG Treis-Karden/Müden/Moselkern wegen der Corona-Fälle in Reihen der Treis-Kardener abgesagt wurde, sind nur zwei COC-Klubs am Wochenende gefordert. Vor allem der Tabellenvorletzte SV Masburg steht dabei am Sonntag zu Hause unter Zugzwang. Die SG Vordereifel reist – ebenfalls am Sonntag – zum Schlusslicht Plaidt.