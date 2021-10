Es war eine ungewohnte Zeit und aufgrund der Tabellenkonstellation eine ungewohnt hohe Niederlage in der Fußball-Bezirksliga Mitte für den SV Masburg, der am Samstagabend zur Anstoß-Prime-Time von 20 Uhr bei der SG Mülheim-Kärlich II mit 0:4 (0:3) klar den Kürzeren zog. In der Tabelle zog die Oberliga-Reserve so an den Masburgern vorbei und hat nun zehn Punkte auf dem Konto.