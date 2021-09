Der SV Masburg hat es in der Fußball-Bezirksliga Mitte ganz knapp verpasst, etwas Zählbares beim FV Rübenach mitzunehmen. Das wäre vor allem aufgrund eine großen Anzahl von Chancen in der zweiten Hälfte möglich gewesen. So kassierte der SV vier Minuten vor Schluss den entscheidenden Treffer von Antonio Sejza zum 1:2 (1:1)-Endstand.