Die Spvgg Cochem hat spielfrei, die SG Treis-Karden/Müden/Moselkern war ist am Freitagabend gegen Höhr-Grenzhausen im Einsatz: Bleiben vom COC-Quartett in der Fußball-Bezirksliga Mitte noch Masburg und Vordereifel übrig. Das Duo muss am Sonntag ran und ist um seine Aufgaben nicht zu beneiden.