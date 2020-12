Masburg

Zweiter Heimsieg in Folge: In der Fußball-Bezirksliga Mitte gelang dem Aufsteiger SV Masburg beim 1:0 (1:0) gegen den FV Rübenach ein enorm wichtiger Dreier. Patrick Stein, Kapitän und Torjäger in Personalunion, erzielte noch vor der Pause den goldenen Treffer (37.). Masburg ist nun Elfter mit sieben Punkten aus sieben Spielern, Rübenach stürzte aufgrund fleißig punktender Konkurrenz mit nur fünf Zählern auf den vorletzten Rang ab.