Der SV Masburg hatte sich zum Ziel gesetzt, einen Dreier bei der SG Maifeld-Elztal zu holen. Dass das auf der am Samstag schwer zu bespielbaren Gering-Kolliger Alm kein leichtes Unterfangen ist, wissen die Vereine in der Fußball-Bezirksliga Mitte sehr gut. Dass es die Masburger aber der SG Vordereifel, die am Mittwoch dort 5:1 siegte, nicht nachmachen konnte beim 1:2 (0:1) lag auch an den Personalproblemen.