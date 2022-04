In der Vorwoche hatte der SV Masburg aufgrund von Personalsorgen – unter anderem einige Corona-Fälle – bei der Spvgg Cochem um Verlegung des COC-Derbys in der Fußball-Bezirksliga Mitte gebeten. Vor dem Heimspiel am Sonntag um 15 Uhr gegen den SV Oberzissen sieht es nicht wirklich viel besser aus.